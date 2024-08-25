وظائف قيادية شاغرة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

تجدر الإشارة إلى أن التقديم يجب أن يتم خلال الفترة المحددة مع التأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع