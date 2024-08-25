نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، عن قلقها البالغ من التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.

وشددت الوزارة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لخفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد.

التحذيرات المصرية

فتح جبهة حرب جديدة: حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته، وتجنب المنطقة مخاطر انزلاقها إلى حالة من عدم الاستقرار الشامل.

التهديدات للمستقبل: أشارت مصر إلى أن التطورات الخطيرة والمتسارعة في منطقة جنوب لبنان تعد مؤشرًا واضحًا لما حذرت منه مصر سابقًا بشأن مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة، وذلك على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

التأكيد على وقف إطلاق النار

أكدت مصر على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة. وشددت على ضرورة تجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.