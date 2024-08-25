نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يفتتح أول فرع مكتب توثيق شهر عقاري ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أول فرع مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة عامر بحي بولاق الدكرور، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مكاتب توثيق جديدة للتيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت.

وأشار محافظ الجيزة بان المكتب مقام على مساحة ٢١٠ م٢ ويقدم خدماته للمواطنين علي مدار اليوم من خلال عدد ٤ شباك لتوثيق المستندات الرسمية وعدد ٢ مدخل بيانات ومكاتب حفظ المستندات إلي جانب تخصيص اماكن لاستراحة المواطنين.

لافتا أن المكتب سيقدم العديد من الخدمات لأهالي بولاق الدكرور ويساهم في اتاحة خدمات التوثيق والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي وتوفير كافة خدمات الشهر العقاري للمواطنين ومنها فحص ومراجعة الوثائق المقدمة لتسجيلها، إثبات الوثائق في سجلات الشهر العقارى رسميًا وتصوير الوثائق المطلوب تسجيلها وحفظ النسخ الأصلية منها، مع إرسال نسخ إلى الجهات المعنية حسب الطلب وإصدار الشهادات العقارية التي تثبت الحقوق العينية على العقارات والتسجيل في الشهر العقاري للشقق والأراضي والأملاك العقارية وغيرها من الخدمات الحيوية التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري.

كما أوضح المحافظ أن حي بولاق الدكرور يشهد تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية لتطوير البنية التحتية والنهوض بمجالات الصحة والتعليم والطرق لخدمة قطاع عريض من المواطنين لكونه من الأحياء ذات الكثافات السكانية العالية.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لفروع مكاتب توثيق الشهر العقاري لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لا سيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.

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