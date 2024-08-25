الأزهر ومؤسسات الدولة.. يدا واحدة لمواجهة الصورة السلبية عن المرأة فى الإسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 10:33 صباحاً -

قال الدكتور محمد الضوينى ،وكيل الأزهر الشريف، أن الإهتمام بالمرأة واجب علي مجتمع الرجال ، وأن المرأة محل عناية في شريعة الاسلام فلقد جعلها الإسلام جوهرة مكنونة يجب علي الجميع صيانتها،مضيفا أن الصورة السلبية التي تتبناها الدول الغربية عن المرأة المسلمة قد تكون مقصودة.

وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية بالمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي يعقد في الفترة من (25 - 26) أغسطس 2024م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ورئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" بمشاركة أكثر من 60 دولة بشخصيات فاعلة إقليميا ودوليا، ان الاسلام ساوي بين الرجل في المثوبة والعقوبة في الدنيا والآخرة

قال الدكتور محمد الضيوني وكيل الأزهر ان مجمع البحوث الاسلامية وافق على عنوان المؤتمر فى براز دور المرأة فى عملية البناء ،أن هذة الصورة السلبية التى تعكسها للدول الغربية التى تفرض على المؤسسات والهيئات تصحيح الصورة المغلوطه عن الإسلام وتصحيح ايات الله التى وردها فى كتابة فلن نفرق هنا بين رجل وإمراة والمرأة مكرمه من الله ،ولها الجزاء فى الدنيا والآخرة ،

وقال الضيونى نحن نعمل على توضيح الصورة الحقيقية المرأة ونرفض كل صور العنف وكل شىء ضد حقوق المرأة وناتى بكل ماجاءمن الشريعه، كحجاب المراة وان نترك كل ما يدعوا المثلية ،هذا التطرح النكد ونحن نواجهة اختزال صورةالمرآة الأمور الخاصة بالاسرة فقط بل اوضح الازهر ضرورة فى تمكين المرأةفى البناء الحضارى اقتصاديا وسياسيا ،وبعض التصورات المغلوطه وفى ظل رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذى سعى لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المرأة.

كما أطلق الأزهر العديد من الاصدرات ولقد تجوت المراة بإهتمام المرأة وتكريمها من مجلس الوزارء ، وأكد الأزهر على حقوق المرأة كما أوضح أن الإسلام دعى إلى الإهتمام بحقوق المرآة.