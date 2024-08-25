نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الأوقاف.. بدء فاعليات المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحضور أ. د/ أسامة الأزهري بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن وذلك بحضور كلًا من وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ونخبة كبيرة من العلماء والقيادات الدينية والشخصيات العامة على مستوى العالم.