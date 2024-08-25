نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتكت للوساطة التأمينية تطلق تطبيقًا جديدًا مع ميزات متقدمة لدعم عملائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة " كونتكت للوساطة التأمينية "، إحدى شركات " كونتكت المالية القابضة "، عن إطلاق تطبيقها الجديد الذي يهدف إلى تحسين تجربة العملاء عبر مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، ويأتي هذا التطبيق لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل إدارة وثائق التأمين وتقديم المطالبات، بالإضافة إلى تسهيل التواصل المباشر مع الشركة.

وقالت " كونتكت للوساطة التأمينية " في بيان لها أن التطبيق الجديد للعملاء يتيح عرض وثائق التأمين السارية والمنتهية باستخدام الرقم القومي، مع إمكانية تحميل نسخة من الوثيقة مباشرة عبر التطبيق. كما يقدم التطبيق ميزة تتبع حالة مطالبات السيارات وتقديم مطالبات جديدة بسهولة، ويتيح الاطلاع على سجل شامل للمطالبات السابقة، مما يعزز قدرة العملاء على إدارة جميع تفاصيل تأميناتهم من مكان واحد، كما يمكن للعملاء تقديم وتتبع المطالبات الطبية بسلاسة، ويقدم التطبيق خدمة تقديم طلبات تجديد الوثائق لضمان استمرار التغطية التأمينية.

كونتكت

وأضاف البيان أن التطبيق يتميز أيضًا بتقديم خدمة استشارة طبية مباشرة أو التواصل مع موظف وساطة تأمينية عبر تطبيق واتساب خلال مواعيد العمل الرسمية، مما يوفر دعمًا فوريًا وفعالًا للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء التقديم على وثائق تأمينية جديدة من خلال ملء نموذج بسيط داخل التطبيق، مما يسهل الحصول على التأمين المناسب لاحتياجاتهم.

وكشف البيان أن التطبيق يأتي مزودًا بنظام تنبيهات مخصص للصحة والعافية(wellness)، لمساعدة العملاء على تذكر مواعيد جرعات الأدوية، فضلًا عن تنبيهات مخصصة لصحة المرأة. وبالنسبة لتعزيز الوعي الصحي، يحتوي التطبيق على قسم خاص بالمقالات والنصائح الصحية التي تساعد العملاء على تحسين عاداتهم اليومية.

وبينت نهال بريك، رئيسة مجلس إدارة " شركة كونتكت للوساطة التأمينية "، أن إطلاق هذا التطبيق هو تعبير حقيقي عن التزامنا العميق بتقديم خدمات تأمينية تلبي تطلعات عملائنا وتواكب أحدث التوجهات في مجال التكنولوجيا الرقمية، من منطلق أن العصر الرقمي قد غيّر الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع خدماتهم، ولذلك حرصناعلى أن تكون خدماتنا متطورة وسهلة الاستخدام. حيث يتيح هذا التطبيق توفير تجربة متكاملة تسهم في تحسين إدارة الوثائق والمطالبات، وتعزيز التواصل مع عملائنا بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ومن جانبه، أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة " كونتكت المالية القابضة " أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار استراتيجيتنا الطموحة لتحقيق التحول الرقمي الشامل في مجال التأمين والخدمات المالية.

كما أكد زعتر: علي أن " كونتكت المالية القابضة " تلتزم دائمًا بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا وتوفر لهم تجربة متميزة في إدارة التأمينات والمطالبات، مشيرًا إلي أن هذا التطبيق يعكس التزامنا العميق بالابتكار ويعزز مكانتنا كجهة رائدة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية في السوق المصري، حيث يعد هذا الإطلاق خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز قدراتنا لتقديم خدمات تأمينية متميزة، متكاملة مع منتجاتنا التمويلية الرائدة، مما يساهم في تقديم قيمة حقيقية لعملائنا ودعم نموهم وتطورهم المالي.