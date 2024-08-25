نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائرالخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائبة سحر صدقى عن محافظة قنا، والنائب آمين مسعود عن محافظة القاهرة، والنائبة سحر معتوقعن محافظة البحيرة، والنائبة رغدة نجاتى عن محافظة الوادى الجديد.



تناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى والبدالات على الترع والمصارف،وصيانة وتوفير قطع غيار لآبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد.



ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكبارى والبدالات، وصيانة وتوفير قطع الغيارللآبار الجوفية ودراستها طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، مع أخذ طلبات المؤسسات الصناعية بكل جدية وتيسير اجراءات إستصدارالتراخيص اللازمة لها.



واستعرض وزير الري مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة علىأى طلبات لتغطية المجارى المائية.



كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحلمستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.