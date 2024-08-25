‏إعلام إسرائيلى: الخطوط الجوية الفرنسية تلغى رحلاتها إلى إسرائيل اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:26 صباحاً - ‏أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: الخطوط الجوية الفرنسية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل اليوم.

وأعلن وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن هذا التوجيه "كان موجودًا في أجزاء معينة من شمال وجنوب البلاد، ولكنه تم الآن توسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد".

أعلن حزب الله اللبناني، انتهاء المرحلة الأولى من الهجوم على إسرائيل بنجاح كامل.

وقال حزب الله في بيان جديد له إنه أطلق في المرحلة الأولى من الهجوم أكثر من 320 صاروخا باتجاه مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.