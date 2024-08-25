وزير العمل يعلن صرف مستحقات 68 عاملًا بشركة جرين للخدمات المتكاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - أعلن محمد جبران،وزير العمل ،اليوم الأحد،عن صرف مستحقات عمال،انتهت فترة عملهم في شركة جرين للخدمات المتكاملة ،التي تعمل داخل مصنع سامسونج الكترونيكس مصر ،والكائنة بالمنطقة الصناعية في كوم ابو راضي الواسطي،بمحافظة بني سويف،وإستلامهم كافة مستحقاتهم المالية،بواقع شهر ونصف عن كل سنة خدمة..وبحسب معلومات الإدارة العامة لعلاقات العمل ،التابعة للإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ،كان 68 عاملًا من شركة جرين للخدمات المتكاملة،تقدموا بمذكرة إلى مكتب العمل المختص بطلبات التسوية الودية ،ثم جرى عقد إجتماع بمقر الوزارة ،بين ممثلي الإدارة ،والعمال ،حيث نجحت جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة،في تلك المفاوضة الجماعية، التي أسفرت عن صرف كافة المستحقات ..وتوجه العمال بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على تلك الجهود ،والتواصل من أجل الحقوق المشروعة للعمال ..