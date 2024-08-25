نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 25 أغسطس 2024: درجات الحرارة والرطوبة وتحذيرات هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 25 أغسطس 2024.

يسود طقس حار ورطب نهارًا على معظم أنحاء البلاد، بينما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، وفي المساء، يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء.

توقعات درجات الحرارة

تشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستصل إلى 35 درجة مئوية، بينما ترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق الأخرى لتصل إلى 43 درجة مئوية.

نعرض فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة لبعض المحافظات والمدن:

القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37 درجة مئوية.

العظمى 35، المحسوسة 37 درجة مئوية. الإسكندرية: العظمى 33، المحسوسة 36 درجة مئوية.

العظمى 33، المحسوسة 36 درجة مئوية. شرم الشيخ: العظمى 38، المحسوسة 40 درجة مئوية.

العظمى 38، المحسوسة 40 درجة مئوية. أسوان: العظمى 42، المحسوسة 43 درجة مئوية.

نسبة الرطوبة المتوقعة

ترتفع نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ، حيث تتراوح العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 80% و85%، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى ما بين 90% و95%.

أما في شمال الصعيد، فتتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 55% و60%، وفي جنوب الصعيد بين 30% و40%.

تحذيرات الأرصاد

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة صباحًا، خاصة مع تكون الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

يُفضل الالتزام بالسرعات المحددة للحد من وقوع حوادث الطرق.

حالة الأمطار والرياح

تشير خرائط الطقس إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية في بعض الأحيان على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

كما تنشط الرياح المعتدلة في بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مما قد يثير الرمال والأتربة في تلك المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر