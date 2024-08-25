نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، ارتفعت معدلات البحث عن أسعار تذاكر القطارات عبر محرك البحث العالمي، حيث انتشر تسائلات حول تغيير أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال السطور التالية حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد.

تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد

لم تعلن وزارة النقل حتى الآن عن أي تغيرات في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، لذلك على المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات واتباع البيانات الرسمية الصادرة من الوزارة.

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية أسعار تذاكر القطارات من القاهرة للعديد من المناطق كالتالي:

1- القاهرة - الإسكندرية

الدرجة الأولى "VIP": 165 جنيهًا.

الدرجة الثانية "VIP": 130 جنيهًا.

الدرجة الأولى مكيفة: 90 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 75 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 70 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 45 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 35 جنيهًا.

2- القاهرة - دمنهور

الدرجة الأولى مكيفة: 80 جنيهًا. الدرجة الثانية مكيفة: 65 جنيهًا. الدرجة الثالثة مكيفة: 45 جنيهًا. الدرجة الثالثة تهوية: 35 جنيهًا. قطار تحيا مصر: 25 جنيهًا.

3- القاهرة - سيدي جابر

الدرجة الأولى "VIP": 165 جنيهًا. الدرجة الثانية "VIP": 130 جنيهًا. الدرجة الأولى مكيفة: 90 جنيهًا. الدرجة الثانية مكيفة: 75 جنيهًا. الدرجة الثالثة مكيفة: 70 جنيهًا. الدرجة الثالثة تهوية: 45 جنيهًا. قطار تحيا مصر: 35 جنيهًا.

اقرأ ايضا.. السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات بعدد من الخطوط اقرأ ايضًا.. أسعار تذاكر القطارات الروسي العادي بعد الزيادة الجديدة

4- القاهرة - بنها

الدرجة الأولى مكيفة: 45 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 35 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 25 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 20 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 10 جنيهات.

5- القاهرة - طنطا

الدرجة الأولى "VIP": 90 جنيهًا.

الدرجة الثانية "VIP": 80 جنيهًا.

الدرجة الأولى مكيفة: 65 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 45 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 35 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 17 جنيهًا.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد..هل ترتفع أسعارها خلال أيام؟ (التفاصيل الكاملة)

6- القاهرة - قويسنا

الدرجة الأولى مكيفة: 55 جنيهًا. الدرجة الثانية مكيفة: 40 جنيهًا. الدرجة الثالثة مكيفة: 30 جنيهًا. الدرجة الثالثة تهوية: 25 جنيهًا. قطار تحيا مصر: 13 جنيهًا.

7- القاهرة - كفر الزيات

الدرجة الأولى مكيفة: 65 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 45 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 35 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 20 جنيهًا.

8- القاهرة - إيتاي البارود

الدرجة الأولى مكيفة: 70 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 55 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 40 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 20 جنيهًا.

9-القاهرة - بركة السبع