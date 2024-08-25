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أحمد جودة - القاهرة - أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد..هل ترتفع أسعارها خلال أيام؟ (التفاصيل الكاملة)، يتسائل مختلف الأفراد عن أسعار تذاكر القطارات من القاهرة للوجة البحري ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين وكافة المواد البترولية في يوليو الماضي.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن أسعار تذاكر القطارات في شهر أغسطس 2024.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد..هل ترتفع أسعارها خلال أيام؟ (التفاصيل الكاملة)

أسعار تذاكر القطارات

تشمل قائمة أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى محطات الوجه البحري، ما يلي

1- القاهرة - الإسكندرية

الدرجة الأولى "VIP": 165 جنيهًا.

الدرجة الثانية "VIP": 130 جنيهًا.

الدرجة الأولى مكيفة: 90 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 75 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 70 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 45 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 35 جنيهًا.

2- القاهرة - سيدي جابر

الدرجة الأولى "VIP": 165 جنيهًا. الدرجة الثانية "VIP": 130 جنيهًا. الدرجة الأولى مكيفة: 90 جنيهًا. الدرجة الثانية مكيفة: 75 جنيهًا. الدرجة الثالثة مكيفة: 70 جنيهًا. الدرجة الثالثة تهوية: 45 جنيهًا. قطار تحيا مصر: 35 جنيهًا.

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3- القاهرة - طنطا

الدرجة الأولى "VIP": 90 جنيهًا.

الدرجة الثانية "VIP": 80 جنيهًا.

الدرجة الأولى مكيفة: 65 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 45 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 35 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 17 جنيهًا.

4- القاهرة - دمنهور

الدرجة الأولى مكيفة: 80 جنيهًا. الدرجة الثانية مكيفة: 65 جنيهًا. الدرجة الثالثة مكيفة: 45 جنيهًا. الدرجة الثالثة تهوية: 35 جنيهًا. قطار تحيا مصر: 25 جنيهًا.

5- القاهرة - بنها

الدرجة الأولى مكيفة: 45 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 35 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 25 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 20 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 10 جنيهات.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد..هل ترتفع أسعارها خلال أيام؟ (التفاصيل الكاملة)

6- القاهرة - كفر الزيات

الدرجة الأولى مكيفة: 65 جنيهًا.

الدرجة الثانية مكيفة: 45 جنيهًا.

الدرجة الثالثة مكيفة: 35 جنيهًا.

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيهًا.

قطار تحيا مصر: 20 جنيهًا.

7- القاهرة - قويسنا

الدرجة الأولى مكيفة: 55 جنيهًا. الدرجة الثانية مكيفة: 40 جنيهًا. الدرجة الثالثة مكيفة: 30 جنيهًا. الدرجة الثالثة تهوية: 25 جنيهًا. قطار تحيا مصر: 13 جنيهًا.

8-القاهرة - بركة السبع

الدرجة الأولى مكيفة: 55 جنيهًا. الدرجة الثانية مكيفة: 40 جنيهًا. الدرجة الثالثة مكيفة: 30 جنيهًا. الدرجة الثالثة تهوية: 25 جنيهًا. قطار تحيا مصر: 13 جنيهًا.

9- القاهرة - إيتاي البارود