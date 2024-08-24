نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل: وكيل وزارة الشئون الإسلامية القطرية ورئيس المشيخة الإسلامية الألبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السيد خالد شاهين الغانم وكيل وزارة الشئون الإسلامية القطرية المساعد نائبًا عن السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له.

ونقل السيد خالد شاهين الغانم تحيات السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف القطري حريص على قراءة كتب الدكتور أسامة الأزهري وعلى مكتبه بعضًا من هذه الكتب، حيث تتميز بسهولة معانيها وجزالة ألفاظها، كما كان حريصًا على الحضور للمؤتمر والمشاركة في جلساته.

كما استقبل وزير الأوقاف الشيخ بويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية شاكرًا له تلبية الدعوة، متمنيًا له طيب الإقامة في مصر الكنانة وطيب المشاركة في هذا المؤتمر.

واستقبل وزير الأوقاف الشيخ يحيى صافي رئيس المجلس الفقهي الأسترالي الذي عبر خلال الاستقبال عن شكره وامتنانه على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا على أهمية موضوع المؤتمر متمنيًا أن يؤتي ثماره المرجوة.