وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن وزير الخارجية تقدم بالتهنئة لنظيره الإيراني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بعد منحه الثقة من البرلمان الإيراني، متمنياً له التوفيق في مهامه القادمة.

وناقش الوزيران الأوضاع الاقليمية المتأزمة في ظل استمرار الحرب الجارية في غزة والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حيث أعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلع مصر للتوصل الي اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وانجاز صفقة تبادل الرهائن والأسرى، متمنياً أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي يشهدها الإقليم، تفادياً لانزلاق المنطقة في حلقة مفرغه من العنف والتصعيد.

واتفق الوزيران علي مواصلة التشاور لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة، وتطورات الوضع الإقليمى.