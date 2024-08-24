وزير التموين يوجه بتخصيص أماكن لطرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 06:32 مساءً - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة تخصيص أماكن داخل المجمعات الاستهلاكية لعرض الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالتعاون مع شعبة الخضروات والفاكهة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شعبة الخضروات والفاكهة يأتي في إطار مبادرات تخفيض أسعار السلع المختلفة التي تتبناها الوزارة خلال الفترة الحالية للعمل على ضبط الأسعار والأسواق كما وجه الشركة القابضة بسرعة توفير أماكن لعرض الخضروات والفاكهة بكافة المجمعات الإستهلاكية المناسبة والمجهزة لذلك لصالح الشعبة لطرحها بأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرات والتي تتبناها الوزارة سيشعر المواطن بأثرها في القريب العاجل، حيث تم الإتفاق مع شعبة الخضروات والفاكهة على تنفيذ هذا الأتفاق خلال الأسبوع الجاري بما يساهم في تقليل حلقات التداول والتكاليف الاضافية، بحيث يتم عرض الخضروات والفاكهة مباشرًة من أسواق الجملة داخل المجمعات الاستهلاكية بما ينعكس على أسعار السلع للمستهلك النهائي.