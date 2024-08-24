ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة لإجبار صحفية على حذف تحقيق منشور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (صحفيان بإحدى الصحف) بأنهما حال تواجدهما بمقر الجريدة محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بحضور شخصين إدعيا أنهما من رجال الشرطة ، وطلبا التقابل مع أحدهما لحذف تحقيقات صحفية نشرتها الجريدة حول أكاديمية "غير مرخصة" للصحافة والإعلان وتحذير الطلاب من الإلتحاق بها فـى إطار سلسلة تحقيقات بالجريدة عن الكيانات التعليمية الوهمية، ولدى مطالبتهما بإظهار تحقيق الشخصية الخاص بهما إنصرفا من المكان.

وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبا الواقعة (محاضر بالأكاديمية المشار إليها ، وصديقه) ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الضغط على الـمُبلغان لحذف التحقيقات الصحفية المشار إليها من الموقع الإلكترونى للجريدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى فحص الموقف القانونى للأكاديمية المشار إليها.