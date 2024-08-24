الصحة: أكثر من 35 مليونا و870 خدمة مجانية بحملة 100 يوم صحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 05:25 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 35 مليون و870 ألفا و909 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 23 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 518 ألفا و355 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 73 ألفا و544 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 139 ألفا و447 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 51 ألفا و421 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 41 ألفا و768 خدمة، بالإضافة لتقديم 43 ألفا و339 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 19 ألفا و28 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 61 ألفاً و59 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 20 ألفاً و883 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و976 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2774 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 6 آلاف و186 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ54 ألفا و930 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».