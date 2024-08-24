وزير الزراعة يشارك في حفل تخريج أول دفعة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 12:32 مساءً - شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات الحفل الذي اقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئيس مجلس الوزراء، بتخريج أول دفعة من فرع العلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وتقدم وزير الزراعة بالتهنئة للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أعرب عن سعادته البالغة بهذه المناسبة، لافتا الى ان وجود الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين، أمر يساهم بشكل كبير في تنمية المدينة، وجعلها منطقة جذب للعلوم والاستثمار، الأمر الذي يدعم خطط التنمية في الدولة المصرية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تشمل كافة الخدمات، وسبل الراحة لقاطنيها.

وأشار فاروق الى أهمية الدور الذي تقوم به الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية، والتي تقوم بدور هام كمنظمة تعليمية إقليمية تهتم بتوفير تعليم متميز للشباب والباحثين، ذلك بالإضافة الى كونها نموذجا للنجاح العربي المشترك على أرض مصر، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وشهد الحفل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.