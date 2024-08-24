في العلمين الجديدة.. وزير الرياضة يشهد النسخة الخامسة من بطولة «قاضية» الدولية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 11:39 صباحاً - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النسخة الخامسة من بطولة "قاضية" الدولية للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بحضور مصطفى القاضي، المؤسس والمدير التنفيذي للبطولة.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتنظيم هذه البطولة على أرض مصر في العلمين الجديدة، قائلا: "تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية يعزز من مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، ويدعم جهود الوزارة في تطوير الرياضات المختلفة على مستوى الشباب في البلاد"، موضحا أن استضافة لاعبين من مختلف الجنسيات وإقامة نزالات على ألقاب عالمية يعكس قدرة مصر على تنظيم أحداث رياضية كبرى بنجاح، ويبرز تفوقنا في البنية التحتية الرياضية.

وتضم البطولة 12 نزالا احترافيا بين 24 لاعبا من 8 جنسيات مختلفة، بما في ذلك 11 لاعبا مصريا و13 لاعبا أجنبيا من دول "روسيا، البرازيل، نيجيريا، توغو، السودان، الجزائر، المغرب، ومصر البلد المنظمة".

وشهدت البطولة نزالا مثيرا على لقب بطولة العالم في الوزن الخفيف بين المقاتل المصري محمد سمير والبطل البرازيلي جوناثان كارلوس، كما شهدت البطولة لأول مرة نزالا على لقب بطولة العالم في فئة السيدات وزن الديك بين الملكة المصرية دينا عثمان وبطلة نيجيريا تروليم دووز.

وقد شهدت الفعالية حضور ما يقارب 1500 شخص من الجمهور، في جميع المباريات مما يعكس النمو المتزايد لشعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر.

يأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأجندة السياحة والفاعليات الرياضية بجمهورية مصر العربية، ووضع مصر على خريطة كبرى الفاعليات الرياضية.