ضبط مالك شركة شحن وسائق بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 11:39 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج") ، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق بإستلامها من أشخاص "محددين" ، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.