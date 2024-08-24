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ضبط مالك شركة شحن وسائق بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 11:39 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج") ، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق بإستلامها من أشخاص "محددين" ، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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