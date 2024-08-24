نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف بلاسي مديرا لمديرية التموين ولاشين رئيسًا لجهاز السرفيس والنقل الجماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف السيد محمود محمد بلاسي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لتسيير أعمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لحين شغلها بالطرق القانونية.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف السيد محمود حسين للعمل نائب لرئيس هيئة النظافة والتجميل.

كما كلف محافظ الجيزة اللواء حازم لاشين رئيسا للجهاز التنفيذي للنقل الجماعي والسرفيس بالمحافظة.

وقد وجه محافظ الجيزة المكلفين ببذل اقصي جهد في سبيل تقديم خدمات افضل للمواطنين والاستجابة للشكاوي الواردة منهم مع التواجد الميداني الدوري للوقوف علي المعوقات ومواجهتها وحلها.