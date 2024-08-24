مدير المسرح القومي: إقبال جماهيري كبير على عرض «روميو وجوليت»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 10:38 صباحاً - قال الفنان أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي، إن المهرجان القومي للمسرح يُرشح له العديد من العروض المسرحية، ويتم الموافقة على الجيدة منها، لعرضها على الجمهور بالمهرجان.

وأضاف «الشيوي» خلال لقاءه ببرنامح «الإبداع في مصر» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العروض المسرحية يصاحبها مجموعة من الندوات والفعاليات، وهذه الدورة من المهرجان تحمل اسم الفنانة «سميحة أيوب»، وقد شاركت بها كل الجهات المهتمة بالمسرح في مصر.

وأوضح أن الدورة الأخيرة من المهرجان كانت جيدة على المستويين الفني والإداري، فضلا عن أن المسرح القومي يقدم عرضا جديدا لمسرحية «روميو وجوليت»، والتي تم عرضها على مدار 45 ليلة، ولقت إقبالا كبيرا من الجماهير، مؤكدا أن لجنة التحكيم لها معايير خاصة في اختيار العروض المسرحية التي تقدم لتشارك بالمسابقة.