إعلام الوزراء يوضح حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 10:38 صباحاً - تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للعام الدراسي الجديد 2024/2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت21 سبتمبر 2024، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.