نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طلاب الثانوية العامة دور ثاني يؤدون امتحان مادتي اللغة العربية والدينية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، اليوم السبت، في بداية انطلاق اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، وفقا لجدول امتحانات الدور الثاني، وسط اجراءات أمنية مشددة.

ويخوض امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني 96984 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، فى المواد المختلفة.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الثانوية العامة، بدخول امتحانات الدور الثاني، للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في هذه الحالة لا يحتسب للطالب أكثر من 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين، مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.

وأكدت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، إلى أنه بالنسبة للطالب الذي تغيب عن أداء امتحان الدور الأول في الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري تم إثباته بالمستندات وتم قبوله من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم؛ يكون من حقه أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة كاملة ولا يحتسب له هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونا.