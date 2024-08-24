انت الأن تتابع خبر إعرفى السر دا حالاً و هتدعيلى!!… جربي تحطي الملح في التلاجة ومش هتصدقي اللي هيحصل هتكتشفي كنز هيساعدك ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة اختلاط الروائح داخل الثلاجات من التحديات التي تواجه العديد من السيدات، حيث يمكن أن تؤثر هذه الروائح على طعم وجودة الأطعمة المحفوظة، مثل الثوم والبصل التي قد تفسد الفواكه والخضروات عند تخزينها لفترات طويلة.

لكن إليك الحل الذي يمكن أن يقضي على هذه المشكلة ويحسّن من جودة التخزين في الثلاجة. وفقًا لفيديو تم نشره مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، فإن فنيي تصليح الثلاجات يوصون بتطبيق حيلة بسيطة تعتمد على استخدام الملح داخل الثلاجة.

وأوضح الفني المختص أن رش الملح داخل الثلاجة يساعد في تقليل الروائح المنبعثة من الأطعمة ويمنع اختلاطها، مما يضمن الحفاظ على الطعم الأصلي للأطعمة المختلفة. وأضاف أنه من المهم أيضًا الحرص على تنظيف الثلاجة بانتظام، ولا يجب أن تتجاوز المدة بين كل تنظيف وآخر أكثر من أسبوع، لتجنب تراكم الروائح الغير مستحبة.

لتطبيق هذه النصيحة، يجب أولاً غسل الثلاجة جيدًا، إزالة كافة بقايا الطعام، وتنظيف الرفوف وكل جزء فيها. بعد ذلك، قومي بوضع كمية من الملح في كل ركن من أركان الثلاجة، الأمر الذي يساهم في امتصاص أي روائح كريهة ويعيد إلى ثلاجتك نظافتها وفاعليتها.

هذه النصائح ليست فقط لتعزيز فعالية استخدام الثلاجة، بل تساهم أيضًا في رفع مستوى النظافة الصحية داخل مطبخك.