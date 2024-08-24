انت الأن تتابع خبر للفطار او العشاء.. اسهل طريقة لعمل البان كيك في البيت وبأقل التكاليف وبطعم خيالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستحوذ البان كيك على شعبية واسعة كوجبة خفيفة ومحبوبة، نظرًا لسهولة تحضيره ومذاقه المميز. يعتبر خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار الشهية أو حتى كحلوى لذيذة.

في هذا المقال سنستعرض خطوات إعداد البان كيك بكل سهولة، باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

لإعداد البان كيك، تحتاج إلى الدقيق، الباكينج بودر، السكر الناعم، الملح، الحليب، زيت نباتي، وبيضة. تبدأ العملية بخلط الدقيق والباكينج بودر المنخولان ثم إضافة السكر والملح. بعدها، يُعمل حفرة في وسط الخليط ويُصب فيها الحليب والزيت. تُخفق البيضة جيدًا في وعاء منفصل قبل أن تُضاف إلى الخليط الرئيسي، ثم يُهرس جميع المكونات معًا حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

يُسخن طاسة غير لاصقة مدهونة قليلاً بالزيت على نار متوسطة، ثم يُسكب مقدار من عجينة البان كيك في الطاسة. يترك البان كيك حتى تظهر الفقاعات وتصبح الحواف ذهبية اللون قبل قلبه إلى الجهة الأخرى ليتحمر من الجهتين. يُكرر ذلك مع باقي العجين. يُقدم البان كيك ساخنًا مع العسل، الشوكولاتة، الكريمة المخفوقة، أو قطع الفواكه الطازجة.

هناك نصائح مهمة لتحقيق أفضل النتائج كاستخدام الحليب بدلاً من الماء ونخل الدقيق مرتين للحصول على خليط ناعم. كما يُنصح بترك عجينة البان كيك ترتاح قليلاً قبل طهيها لضمان قوام رقيق وناعم.

البان كيك بالبرتقال والشوفان يعتبران تحويرين شهيين، يُضاف للأول عصير وقشر البرتقال لغنى النكهة، وللثاني يُستخدم الشوفان المطحون لزيادة القيمة الغذائية. هذه المكونات تقدم نكهات وافرة وخيارات متعددة لتحضير البان كيك، مما يجعله خيارًا مفضلاً في العديد من المنازل حول العالم.