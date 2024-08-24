استشهاد 37 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى وسط وجنوب قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 09:36 صباحاً - أفادت مصادر طبية، بأن قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، أدى إلى استشهاد 37 مواطنا وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق غرب وشرق ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث استهدفت منزل عائلة كلخ في حي الأمل غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا، وكذلك استهداف منطقة الكتيبة وسطا، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا، وإطلاق النار من آليات الاحتلال والمسيرات على خيام النازحين ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين.وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني ثلاثة شهداء في مدينة رفح. وأضافت المصادر أن العشرات من شهداء وجرحى مازالوا تحت الأنقاض لم تستطع طواقم الإنقاذ الوصول لهم حتى اللحظة.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة أبو عريف شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد عدة مواطنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار على خيام النازحين شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطن واحد وإصابة 5 آخرين.

وقصف مدفعية الاحتلال منطقة حكر الجامع بدير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والاصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.