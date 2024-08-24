وزير الخارجية يشارك في إفطار عمل مع محافظة طوكيو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الموافق ٢٤ أغسطس الجاري بالسيدة "يوريكو كويكي" محافظة طوكيو على إفطار عمل، وذلك علي هامش الزيارة التي يقوم بها سيادته إلى اليابان للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري للـ"تيكاد" المنعقد حاليا في العاصمة اليابانية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح بأن الدكتور عبد العاطي حرص في مستهل اللقاء علي تقديم التهنئة لمحافظة طوكيو بمناسبة إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق معها بشأن ملفات التعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك، ومشيداً بعلاقة "كويكي" مع مصر، ومشاركتها في حضور قمة المناخ التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ.

وقد تقدم وزير الخارجية بالشكر لمحافظة طوكيو على الدعم المُقدم لمصر اتصالاً بـ "معرض الكنوز الذهبية للملك رمسيس الثاني" المُقرر تدشينه في مارس ٢٠٢٥ ، مثمناً استضافة اليابان لهذا النوع من المعارض المتنقلة للمرة الأولي في آسيا تقديراً للعلاقات المتميزة بين البلدين، ومعرباً عن أمله في أن يسهم المعرض في تعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين البلدين، بالإضافة إلي تعزيز التدفق السياحي الياباني إلي مصر.

واتصالا بمجالات التعاون الثنائي ، ذكر المتحدث الرسمى أن الدكتور عبد العاطي نوه إلي أهمية استفادة المحافظات المصرية من الخبرات اليابانية في مجال تدوير القمامة والحفاظ علي البيئة والتحول الأخضر، وزيادة الوعي المجتمعي في مجال الحفاظ علي البيئة، كما أشاد سيادته ببرنامج التبادل الطلابي المُبرم بين محافظة طوكيو ووزارة التربية والتعليم، والتطلع لاستمرار العمل بالبرنامج لما له من آثار إيجابية في تقريب الشعبين المصري والياباني وتعزيز تبادل الثقافات واحترامها، فضلا عن تمكين الشباب.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلي قيام وزير الخارجية بالتركيز علي محور التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال اللقاء، باعتباره يمثل أولوية متقدمة لدي الجانب المصري، مقترحاً دعوة الشركات المصرية الناشئة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها محافظة طوكيو لتبادل ونقل الخبرات في هذا المجال الرائد. من جانبها، رحبت محافظة طوكيو بدراسة مجالات التعاون التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، مشيرة إلي وجود مجالات كثيرة ومتنوعة من أوجه التعاون المشترك التي يمكن تعزيزها والبناء عليها.