تنظمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب.. ماراثون جرى على كورنيش العلمين بحضور وزير الشباب والرياضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 05:30 مساءً - وصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى مقر انطلاق ماراثون الجري بالمنطقة الترفيهية على كورنيش مدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتجرى الاستعدادات لبدء ماراثون جرى على شاطئ العلمين الجديدة والذى يحمل اسم alamein run وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة تنوعا كبيرا في فعالياته المقامة على مدار اليوم، الجمعة، ما بين الغناء والترفيه، والعروض المسرحية، والمسابقات الخاصة بالفنون القتالية، إلى جانب ماراثون الجري، وماراثون الدراجات.

ويستقبل مسرح "يو أرينا"، اليوم، حفلاً من نوع خاص، تحييه فرقة "كايروكي" الشهيرة، ويقدمون خلاله باقة مميزة من أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى مشاركة مطرب الراب توليت لأول مرة في بداية الحفل وتقديمه مجموعة من أغانيه التي حصدت تفاعل الجمهور على مدار الأيام الماضية، كما يشهد هذا الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، ونفاذ أغلب تذاكره.