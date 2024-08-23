أمير عيد يدعم مطرب الراب توليت قبل حفل مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 04:33 مساءً - حرص الفنان أمير عيد على تقديم الدعم إلى مطرب الراب الشاب توليت، قبل الحفل الذي يحييه توليت الليلة على مسرح "يو أرينا" برفقة فريق كايروكي ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة.

وأعاد أمير عيد نشر تدوينة توليت التي كتب فيها: "مش مصدق إن الأغاني اللي كنت قاعد بعملها في أوضة نومي هلعبها يوم 23 الجي قدام الألفات، مستنيكم ومتحمس جداً جداً"، معلقا عليها: "فنان جامد ويستحق كل خير".

أمير عيد يدعم توليت

كما يشهد اليوم الجمعة أيضا استكمال عرض مسرحية "البنك سرقوه" للنجم كريم محمود عبد العزيز، والتي بدأ عرضها أمس الخميس وتستمر حتى غدا السبت على مدار 3 ليال متتالية، ويشارك في بطولتها: أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.