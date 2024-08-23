ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"، عدد من الأختام والأكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورهم لعدد من الجهات، عدد من المستندات "مزورة"، 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم، 3 طباعات، وهاتفى محمول بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.