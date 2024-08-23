ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بـ12 مليون جنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 03:36 مساءً - أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.