انت الأن تتابع خبر حضروا الجرادل.. انقطاع المياه عن هذه المناطق غداً لمدة 8 ساعات متواصلة وتنبيه هام من الشركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن انقطاع المياه عن بعض المناطق من أجل أعمال الصيانة والتطوير التي تجريها الشركة كل فترة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أهالي تلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه طوال مدة الانقطاع.

انقطاع المياه عن 3 مناطق بدمياط