نقل 15 جنديا إسرائيليا للمستشفيات إثر قصفهم بصواريخ مضادة للدروع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل نحو 15 جنديا إسرائيليا إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطيرة إثر استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع، كما تم إجلاء جنود إسرائيليين مصابين من قطاع غزة إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.