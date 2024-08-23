فريدة الشوباشي لـ«إكسترا نيوز»: تحولات في الرأي العام العالمي بشأن جرائم الاحتلال في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنه على إسرائيل الشعور بالخزي، فرغم ما تفعله في قطاع غزة فإن هناك شعبا أعزل لا يمتلك سوى إرادة المقاومة المستمرة للشهر الحادي عشر، وهذا ما لا تفهمه تل أبيب، كما أن كل الأسلحة الفتاكة التي تحصل عليها خاصة من أمريكا لم تحقق أهدافها، حيث اعتقدت أنها ستفعل ذلك في عدة دقائق وتغادر، ولكن ما حدث أنها ظلت موجودة ولن تغادر إلا عندما تنتهي.

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلاميتان يارا مجدي وسمر الزهيري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "بغض النظر عن التعاطف مع المقاومة، لكن الإنسان عندما يرى طفل ممزق أمامه لا يستطيع ألا يبكي، والعالم أجمع لن ينس الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني حتى لو تم اتفاق بين الطرفين، وهناك تحولات في الرأي العام العالمي لم تكن منتظرة أو متصورة".

وتابعت: "إسرائيل دولة محتلة لا تنتمي للإنسانية، أنا ضد التعصب لكن منظر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين المرتزقة خلال دخولها المسجد الأقصى لضرب المصلين شيء لا يقبله العالم أجمع، وأرى مشاهد لم تشاهد على مدى الحروب السابقة كلها".