انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية يستعرض موقف مصر من التطوات الإقليمية بلقاء مع المراسلين الأجانب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، بدعوة من نادى اليابان للمراسلين الأجانب، لقاءً صحفياً اليوم الجمعة، مع لفيف من كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية واليابانية المهتمة بالشئون السياسية فى اليابان، وذلك على هامش تواجد سيادته فى طوكيو للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للتيكاد المنعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الأسبوع الجارى.

لقاء صحفى مع وزير الخارجية