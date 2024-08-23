انت الأن تتابع خبر يابخت الموظفين.. مفاجأة سارة تسعد موظفي الحكومة والقطاع الخاص | تعرف عليها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الموظفين في مختلف محافظات الجمهورية معرفة تفاصيل اجازة المولد النبوي الشريف 2024، وهذا بجانب الإجازات الأخرى المتبقية خلال عام 2024، وهذا وسط تأكيدات من تقارير إعلامية بأنه لم يتبقى الكثير من الإجازات في العام الجاري، حيث إن الشهور الثلاث القادمة لن يكون فيها سوى اجازتي المولد النبوي ونصر أكتوبر المجيد.

مفاجأة اجازات شهر سبتمبر 2024

كشفت التقارير الإعلامية عن وجود نحو 10 أيام إجازة في شهر سبتمبر المقبل، من بينهم اجازة المولد النبوي الشريف، وكذلك نحو 9 أيام عطل أسبوعية ما بين الجمعة والسبت.

وقد جاءت إجازات شهر سبتمبر 2024 على هذا النحو التالي:

الجمعة 6 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 7 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية)

الجمعة 13 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

السبت 14سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

الإثنين 16 سبتمبر 2024 (المولد النبوي الشريف)

الجمعة 20 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

السبت الموافق 21 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

الجمعة 27 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 28 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية)

موعد اجازة المولد النبوي

يوافق الاحتفال بالمولد يوم الاثنين 12 ربيع أول و16 سبتمبر 2024، ولكن من المتوقع بأن تعلن الحكومة عن ترحيل هذه الإجازة لتصبح يوم الخميس من الأسبوع ذاته والموافق 19 سبتمبر، وهذا كما جرت العادة.

وتقوم الحكومة بترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، حتى ينتظم العمل داخل المصالح الحكومية، وكذلك من أجل أن يحصل الموظف على عطلة طويلة بعض الشيء في نهاية الأسبوع تصل لنحو 72 ساعة كاملة.

الإجازات المتبقية في عام 2024

يتحصل الموظفين على الإجازات الرسمية وفقًا للاجندة التي تعلن عنها الحكومة في بداية كل عام، والآن لم يتبقى سوى اجازاتين فقط، وهما على النحو التالي:

إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، ما لم يصدر قرار بترحيلها إلى الخميس 19 سبتمبر.

يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، ما لم يصدر قرار بترحيلها إلى الخميس 19 سبتمبر. إجازة 6 أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر، ما لم يتم ترحيلها إلى الخميس 10 أكتوبر 2024.

وبحسب المتوقع