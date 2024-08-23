ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية القاهرة من (أحد الأشخاص) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه من أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك ، وإعترفا بإرتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفهما فى المسروقات لدى إثنين من عملائهما سيئ النية "لهما معلومات جنائية" وتم ضبطهما والدراجة النارية المبلغ بسرقتها وكذا عدد (2) دراجة نارية آخرى مُبلغ بسرقتهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .