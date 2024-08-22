نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 48 ساعة من البحث.. العثور على تمساح ترعة قرية أبو صير بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق متخصص من شئون البيئة بالجيزة مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مركز شرطة البدرشين والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة البدرشين، من العثور والقبض على تمساح ترعة المريوطية بقرية أبو صير.

وأضافت أحد المصادر، أن التمساح تم العثور عليه وتكبيله حتى لا يتمكن من الهرب مرة آخرى بعد يومين من البحث عليه وخفض منسوب المياه بالترعة حتى الوصول إليه.

وأشار المصدر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر، تمهيدا لتسليمه إلى حديقة الحيوان، ويبلغ طوله نحو 120 سم.

كانت قد شهدت مدينة البدرشين، حالة من الاستنفار على مدار الـ 24 ساعة الماضية عقب بلاغ أحد الاهالي بمشاهدة “تمساح” في ترعة على طريق سقارة السياحي.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل 48 ساعة من البحث المستمر عن "التمساح" بعد إبلاغ أحد أهالي القرية بمشاهدة تمساح في الترعة أو "الرشاح" كما يطلق عليه أهالي قرية أبو صير، ورصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة تداول صور ومقطع فيديو لوجود تمساح في الترعة فوجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك البلاغات.

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