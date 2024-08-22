رئيس الحكومة: مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، بالحكومة بالمقر الجديد بمدينة العلمين الجديدة، حيث يتم الاجتماع الحكومي بشكل أسبوعي لعرض تطورات الوزارات وأبرز القرارات التي تأخدها الدولة بشكل مستمر لتكون في خدمة المواطن، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمواطنين. مدبولي.. رئيس الحكومة أبرز تصريحات الحكومة اليوم سبتمبر المقبل.. الإعلان عن إجراءات ثورية في مجالي الإصلاح الضريبي وجذب الاستثمارات.

توجيهات الرئيس بشأن جميع التوصيات التي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

الدولة المصرية لديها إيمان راسخ بأهمية ملف حقوق الإنسان وتحرص على تفعيل إستراتيجية حقوق الإنسان.

قبل 6 سنوات لم تكن هناك مدينة باسم العلمين الجديدة.. وأكثر من 100 جنسية زارت الساحل الشمالي خلال العام الجاري.

نستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات للشبكة العام المقبل من الطاقات المتجددة..ونتطلع لإضافة 28 جيجا وات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

إصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية لمشروعات مختلفة منذ مطلع 2024 حتى يونيو الماضي

تم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا، بالتنسيق مع التوصيات التي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني.

تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على سرعة إرسال هذه التعديلات لمجلس النواب، بحيث تكون ضمن أولويات الموضوعات التي ستتم مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي.

جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أن هذه الخطوة شديدة الأهمية في إطار إيمان الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان وتفعيل الإستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان.

خلال العام الجاري، زار الساحل الشمالي أكثر من 100 جنسية، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد السياحية في مصر وأن نستهدف جذب عدد كبير من السائحين،

اعتماد مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجا وات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة.

هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة، لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك في إطار المستهدفات الواضحة للدولة. الدوله لديها مستهدفات واضحة نعمل على تحقيقها بحلول عام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة فى هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات.

مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%.

وضح مدبولي الوثيقة المهمة التى اطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الاجراءات الاصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتى تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة فى سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات.

النصف الأول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن العديد من الاجراءات "الثورية" فى مجال الاصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين.

أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى تم اصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكدًا أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبري.

مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال عام 2023/2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد على خطي الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى اجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%،

من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعًا للقطاع الخاص ومؤسساته.

وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة، حيث تحركنا بقوة في ملف الدين الخارجي، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار.

الدوله لديها خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي، ولذا فالدولة تتحرك رغم كل التحديات التي تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع.

دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة، حتى نحقق كل المستهدفات التي وعدنا بها ونعمل على تنفيذها. تصريحات الحكومة بشأن رأس الحكمة أن الدولة ملتزمة بكل التعويضات، سواء النقدية أو العينية، بما يسهم في تفعيل خطط التنمية بهذه المنطقة، التي سيكون أهالي المنطقة أول المستفيدين منها،

بتوجيهات رئاسية.. سوف يتم استيعاب أهالينا هناك بالمنطقة بالكامل باعتبارهم جزءا من عملية التنمية التي سيتم تنفيذها هناك.