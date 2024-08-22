قيمة الحصة 50 جنية.. مجلس الوزراء يُوافق على زيادة قيمة الحصة للمُعلمين

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أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا.

مجلس الوزراء يُوافق على زيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة.