إستشارية أُسرية تكشف خطوات للأباء لمساعدة ابنائهم من مخاطر الإنترنت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 04:29 مساءً - إن حماية أطفالنا من مخاطر الإنترنت ليست مجرد خيار، بل هى مسئولية كبيرة فالإنترنت يوفر فرصًا هائلة للتعلم والتواصل، لكنه قد يكون أيضًا بوابة للعديد من المشكلات، لذا تواصل "صوت الأمة" مع شيماء عراقى الاستشارى الأسرى لمعرفة خطوات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

الحوار المفتوح هو المفتاح

لا تنتظر حتى يواجه ابنك مشكلة لتتحدث معه، بل ابدأ حوارًا مفتوحًا عن الإنترنت منذ الصغر، واشرح المفاهيم الأساسية بطريقة مبسطة ومناسبة لعمره يجعله على علم بأن الإنترنت به العديد من المخاطر.

كن صريحًا وواضحًا

تحدث عن المخاطر المحتملة مثل المحتوى غير اللائق، والتنمر الإلكترونى، واعطى له قصصا كثيرة واقعية عن أطفال كثيرة تم التنمر عليهم إلكترونيا كى يحرص على مشاركة أنشطة إيجابية لكن بطريقة لا تثير الخوف الزائد.

استمع إليه

شجع ابنك على طرح الأسئلة والتعبيرعن مخاوفه استمع إليه بانتباه وأجب على أسئلته بصدق.

اجعل الحوار مستمرًا

لا تقتصر المحادثة على مرة واحدة، لكن استغل الفرص اليومية للتحدث عن الإنترنت، مثل أثناء مشاهدة فيلم أو لعب لعبة فيديو.

علم ابنك التفكير النقدى

شجعه على تقييم المعلومات التى يجدها على الإنترنت وتحديد ما هو حقيقى وما هو مزيف.

ساعده على فهم خصوصيته

اشرح له أهمية حماية معلومات شخصية مثل اسمه، عنوانه، ورقم هاتفه، وعدم مشاركتها مع الغرباء، استخدم القصص الواقعية لتوضح له خطورة التفريط فى هذه المعلومات.

كن قدوة حسنة

استخدم الإنترنت بشكل مسئول، وكن قدوة لابنك فى استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسئول، وكن على علم بأن الإنترنت يحمل الخير والشر.

راقب نشاطه وأخبره بذلك

راقب نشاط طفلك على الإنترنت وأخبره بذلك، وأنك تريد معرفة اهتماماته وأن من دورك متابعته وحمايته عند اللزوم.

مخاطر الانترنت على الاطفال

مخاطر الانترنت 2