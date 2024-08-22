نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتحقيق الانضباط.. ضبط ٩٣ مركبة توك توك و١٥٥ سيارة متروكة بشوارع الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الإدارة العامة لمرور الجيزة لتحقيق الانضباط بالطرق والمحاور والتعامل مع السيارات المتروكة، المتهالكة، الغير مرخصة وكذا منع مركبات التوك توك بالسير في الطرق والمحاور الرئيسية.

وذلك خلال حملات استمرت على مدار الشهر برئاسة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمرور الجيزة عن ضبط ٩٣ مركبة توك توك و١٥٥ سيارة متروكة بالشوارع وحجز ٥٦٢ سيارة و ٦٦٣ دراجه بخارية.