نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرة المولد النبوي 2024.. الأسعار والبرامج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عمرة المولد النبوي 2024.. الأسعار والبرامج، ارتفعت معدلات البحث عن موعد عمرة المولد النبوي الشريف، ويبحث العديد عن عمرة المولد النبوي الشريف 2024، من حيث معرفة الأسعار والبرامج.

ترصد بوابة دوت الخليج الإلكتروية خلال السطور التالية كل تريد معرفتة عن عمرة المولد النبوي الشريف 2024، من حيث الأسعار والبرامج المختلفة.

عمرة المولد النبوي الشريف 2024

موعد المولد النبوي الشريف 2024

ومن المقرر أن يحل المولد النبوي الشريف 2024، يوم 15 سبتمبر المٌقبل، والذي يوافق يوم 12 من ربيع الأول، وتعتبر الإجازة الأخيرة الرسمية خلال العام الجاري 2024، والتي سيحصل عليها العاملون بمختلف القطاعات، حيث تقوم الحكومة بمنح إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف وفقا لما هو متبع.

عمرة المولد النبوي الشريف 2024

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024

وتختلف أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024، وفقًا للبرامج المتاحة والتي تتنوع بين: «برامج الـ5 نجوم - براج الـ4 نجوم - البرنامج الاقتصادي»، وتأتي أسعار العمرة على النحو التالي:

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 في البرنامج الاقتصادي

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثنائية ضمن البرنامج الاقتصادي: 33000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثلاثية ضمن البرنامج الاقتصادي: 29500 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الرباعية ضمن البرنامج الاقتصادي: 27500 جنيهًا.

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 في البرنامج الـ4 نجوم

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثنائية ضمن برنامج الـ4 نجوم: 49000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثلاثية ضمن برنامج الـ4 نجوم: 41700 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الرباعية ضمن برنامج الـ4 نجوم: 27900 جنيهًا.

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 في البرنامج الـ5 نجوم

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الفردية ضمن برنامج الـ5 نجوم: 90000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثنائية ضمن برنامج الـ5 نجوم: 50000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثلاثية ضمن برنامج الـ5 نجوم: 45000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الرباعية ضمن برنامج الـ5 نجوم: 42000 جنيهًا.

عمرة المولد النبوي الشريف 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على عمرة المولد النبوي الشريف 2024

1) عدد 3 صور شخصية مقاس 4×6 بخليفة بيضاء، ويشترط الحجاب للنساء.

2) جواز سفر مميكن، ويجب أن يكون صالحًا لمدة 12 شهرًا على الأقل.

3) تقديم شهادة صحية ضد الحمى الشوكية مع ضرورة إحضار إيصال الدفع.

4) صور شهادات ميلاد الأطفال مبين بها تطعيمات شلل الأطفال.