خالد عبد الغفار: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 33 مليون خدمة مجانية خلال 21 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 33 مليون و735 ألفا و851 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 21 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و839 ألفا و126 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 739 ألفا و354 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 395 ألفا و222 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 112 ألفا و467 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 62 ألفا و638 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و115 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و478 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 71 ألفا و678 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 216 ألفا و522 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و124 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و744 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2400 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفا و162 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ62 ألفا و222 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».