17531 طالبا بالجيزة يؤدون امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 03:31 مساءً - ينطلق ماراثون الثانوية العامة الدور الثاني على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2023 /2024، السبت المقبل الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024م.

ومن جانبه أوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 17531 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالى عدد اللجان على مستوى المحافظة 22 لجنة، بالإضافة إلى 14 مركز توزيع أسئلة.

وأكد التنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 46 استراحة منها 24 استراحة رجالى، 22 استراحة سيدات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ولفت إلى أنه تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكد تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة.

ونبه مدير عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، والتواصل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزالة أي معوقات خارج أسوار المدارس، مشددًا على عدم دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، والسماعات.