نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لطلبة جامعة عين شمس من ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم تماشيًا مع منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوى الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان فى أماكن تواجدهم.

وألقى اللواء محـمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير على أبناء الوطن واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التى تليق بهم مما يسهم فى تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة.

ووجه الأستاذ الدكتور محـمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس خلال كلمته الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود التى تبذلها فى تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوى لذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة التيسيرات لإنهاء مواقفهم التجنيدية.

كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية للطلبة ذوى الهمم أتبعها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب الطلبة ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الدعم اللا محدود الذى تقدمه لهم لرفع روحهم المعنوية تقديرًا لمكانتهم المجتمعية بإعتبارهم نسيج من أبناء شعب مصر العظيم.