وزارة النقل: نستهدف الوصول إلى 100 كيلو أرصفة بالموانئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 02:25 مساءً - أكد المهندس محمد فتحي معاون وزير النقل للنقل البحرى، أن جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات كلف 2 تريليون جنيه لإنشاء شبكة متكاملة من الطرق والكباري والممرات اللوجستية التى تربط مناطق الإنتاج بمناطق التصنيع.

وأوضح أن الخطة تشمل الوصول إلى طول 100 كيلو أرصفة بالموانئ، وقدرة تداول 400 مليون طن في السنة.

وأضاف فى جولة بـ ميناء الإسكندرية، إن الاستشاريين العالميين تخوفوا من الموانئ المصرية في السابق نظرا لعدم تطويرها، مؤكداً: الآن لدينا تعاون مع مختلف الخطوط العالمية».

وأشار إلى أن الموانئ المصرية تحتل 70% من الأسطول العالمى للحاويات.