انت الأن تتابع خبر وزارة الصحة: مصر خالية من فيروس جدرى القرود ولا توجد حالات مصابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر خالية من فيروس سى جدرى القرود، ولا يوجد حالات مصابة بالمرض حتى الآن.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير البرتوكول العلاجى الخاص بعلاج مرض جدرى القرود بمستشفيات الحميات بالجمهورية، مشيرة إلي أنه تم توزيع الدليل الإرشادى الخاص بالتشخيص والعلاج على جميع المستشفيات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس جدرى القرود معروف، ويمكن التعامل معه داخل مستشفيات الحميات الحكومية ، مضيفا أنه يمكن الوقاية منه عن طريق عدم مخالطة المرضى والبعد عن الأماكن المزدحمة، مؤكدًا أنه لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق، وهو ما يجعل أنه من غير المرجح التحول لجائحة عالمية مثل كورونا.

وكشف عبدالغفار أنه من أهم أعراض الإصابة بالفيروس هو ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي، مؤكدًا أن مضادات الفيروسات متوافرة في المستشفيات لعلاج الحالات المصابة بـ مرض جدرى القرود عند اكتشافها، مؤكدًا أن العزل يتم في مستشفيات الحميات بالجمهورية، لافتا الى أن مرض جدرى القرود يمكن الوقاية منه، ومعظم الحالات المصابة تتعافى تمامًا، ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات، ويمكن أن تطول فترة النقاهة.

وأشار عبدالغفار إلى أن فيروس القرود يؤدي إلى ظهور طفح جلدى مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخيًا بطفح جلدى فى أجزاء واسعة من الجسم.