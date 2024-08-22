مدبولي: الدولة لديها خطة واضحة لرفع إنتاجية المواد البترولية مع شركاء عالميين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أندولة لديها خطة واضحة لرفع إنتاجية المواد البترولية مع شركاء عالميين وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل.



وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بـ أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحركات الحثيثة للقيادة السياسية المصرية نحو إيجاد حلٍ للأزمة في قطاع غزة، والتي تفرضُ تحدياتٍ كبيرة في الدائرة الإقليمية، ترتبط بأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.



ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما شهده اللقاء من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، لإنهاء الحرب الجارية، لتجنب التبعات المحتملة لاتساع نطاق الصراع إقليمياً، مشيراً إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.